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حوادث

الأمن العام يكشف غموض العثور على جثة دجال في المنيا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مسجل خطر وتبين أنه يمارس أعمال الدجل والشعوذة وقتله عامل بتحريض نجل عمه فى المنيا.

تلقى مركز بني مزار بلاغًا بالعثور على جثة حاصل على دبلوم 48 سنة والسابق اتهامه في 16 قضية "خيانة أمانة، تبديد أموال عامة" ومقيم بدائرة المركز بالطريق بجوار أحد المنازل المتاخمة للزراعات بدائرة المركز وبها عدة طعنات بالصدر وجروح متفرقة بالرقبة والرأس واليد اليسرى.

وأفاد أحد شهود العيان (تاجر 35 سنة) سماعه صوت استغاثة حال تواجده بمنزله المجاور لمكان الواقعة وباستطلاعه الأمر شاهد مجهولًا ملثمًا ممسكًا بيده سكين وحال مشاهدته له هرب داخل الزراعات.
يشار إلى أن المجني عليه يشتهر عنه العمل في مجال الدجل والشعوذة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا عن تحديد مرتكب الواقعة عامل 52 سنة مقيم بذات الناحية والسابق اتهامه في 3 قضايا "قتل، تعدى، هروب من مراقبة".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليه بالاتفاق مع نجل عمومته عامل "51 سنة مقيم بذات الناحية" على استدراج المجني عليه لمنزله بحجة علاج زوجته روحانيًا على أن يقوم هو بالاختباء بالطريق ورصده حال انصرافه والإجهاز عليه بآلة حادة (نصف مقص أشجار) "أعده مسبقًا" فأحدث إصابته التي أودت بحياته وهرب داخل الزراعات تاركًا الدراجة النارية خاصته "تروسيكل".

وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة وكذا الملابس التي كان يرتديها أثناء ارتكابه الواقعة جلباب و2 كوفية، حذاء، حبل "عليهم آثار دماء" مدفونين بقطعة أرض زراعية وبتفتيش منزل المتهم تم ضبط فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، واعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع أمكن ضبط نجل عمومة المتهم المذكور وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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