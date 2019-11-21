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اقتصاد

قطاع الأعمال يكشف مصير بورصة القطن

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:15 م
القطن
القطن
أسامة الشندويلي
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كشف وزير قطاع الأعمال العام أنه لم يتم فتح ملف بورصة القطن مرة أخرى من خلال إدارة البورصة المصرية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا الملف كان قد تم الحديث فيه منذ فترة ولكن لم يتم استكمال الحديث بشأنه حاليا.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة دشنت نظاما خاصا بتداول تجارة القطن عبر منظومة تدعم البيع.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية في الشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها؛ للمنافسة في الأسواق المحلية.

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