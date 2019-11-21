أكاديمية الفنون تستقبل أبحاث المشاركين بالمؤتمر العلمي الدولي

تستقبل أكاديمية الفنون بالقاهرة، أوراق الأبحاث العلمية الخاصة بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني "المرأة الإفريقية أيقونة القارة السمراء"، المقرر انعقاده يومي 5 و6 إبريل من العام المقبل، ضمن الفعاليات الفكرية التى تقدمها وزارة الثقافة بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.



يهدف المؤتمر الذى تتولي رئاسته الدكتورة غادة جبارة، نائب رئيس أكاديمية الفنون، بأمانة الدكتورة نهلة أبسخرون، لإلقاء الضوء على مكانة المرأة الإفريقية وتفعيل دورها وإعادة قراءة الإرث الإبداعي بوصفها ملهما له، من خلال التعرف على ملامح الإبداع الإفريقي فى المجالات الفنية والإبداعية، التواصل مع فناني القارة، التعرف على ملامح الثقافات الشعبية الإفريقية وعلاقتها بالإبداع.



يتضمن المؤتمر عدة محاور، منها: المرأة كما جسدتها السينما الإفريقية، المرأة في المسرح الإفريقي، المرأة في العادات والتقاليد الشعبية، المرأة وطقوس الشعوب الإفريقية، الإفريقية مصدرا لإبداع الأفارقة التشكيلي، الإفريقية مصدرا لمبدعي الغرب، المرأة كما صورها الإعلام المحلي والدولي، المرأة في فنون الأداء الموسيقي، المرأة في تاريخ إفريقيا الحديث، المرأة فى تاريخ إفريقيا الحضاري، المرأة في الأدب الإفريقي، المرأة والأبداعات التشكيلية الشعبية الإفريقية، المرأة والعزف على الآلات الموسيقية.



تقام خلال أيام المؤتمر مجموعة من الفعاليات تتمثل في إقامة ورش فنية، حفلات من الرقص التقليدي المصاحبة للموسيقي والآلات الإفريقية، عقد دائرة مستديرة ومعرض تشكيلي وقوميسير المعرض للفنانة التشكيلية الدكتورة ميرفت شاذلي.