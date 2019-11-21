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حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أطفال في حادث تصادم بالبحيرة

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:09 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
معوض هويدى
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أصيب 5 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة و"توك توك" بطريق "أبو المطامير - حوش عيسى" بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة و"توك توك" بدائرة مركز أبوالمطامير، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وتبين وقوع حادث تصادم بطريق حوش عيسي - أبو المطامير.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أطفال بالمعهد الديني بأبوالمطامير، وهم كل من: "آدم سعيد عبدالقادر، أحمد سعيد عبدالقادر، أمير سعيد عبدالقادر، محمود سعيد عبدالقادر، حازم محمود متولي"، ونقلهم للمستشفى العام بأبوالمطامير وأحد المستشفيات الخاصة، لتلقي العلاج اللازم.

وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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