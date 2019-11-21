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حوادث

تاجر هيروين يصنعه داخل منزله بالإسماعيلية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 03:07 م
جريدة الدستور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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نجحت مديرية أمن الإسماعيلية، في ضبط شخص أنشأ مصنعًا لتصنيع الهيروين داخل منزله بأبوصوير.

تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبوصوير تفيد بإنشاء شخص مصنع لإنتاج الهيروين وتعبئته داخل منزله بمنطقة كوبري 10 بالمنايف التابعة لدئرة مركز شرطة أبوصوير.

وأثبتت التحريات أن الشخص هو "سليم.ع.س"، 45 سنة، عاطل، ويتاجر في الهيروين، حيث ينتجه بمنزله ويذهب لبيعه بمنطقة العاشر من رمضان.

وعقب تقنين الإجراءات، شنت مديرية الأمن حملة داهمت خلالها منزله وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وعثر داخل منزله على 33 أسطوانة من مخدر الهيروين الخام قاربت نحو 10 كيلوجرامات ومبلغ مالي تجاوز الـ 300 ألف جنيه، ومعدات للمصنع بين أكياس وقفازات وخلاط يستخدم في خلط المواد المخدرة، وأكياس من القماش مخصصة للهيروين مدون عليها "شاهين".

وأثبتت تحريات المباحث أن المتهم يعد من كبار تجار الهيروين، حيث يقوم بجلب المخدر وتصنيعه داخل منزله بكميات كبيرة، ليقوم بتوزيعه على تجار من مدينة العاشر من رمضان والسويس.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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