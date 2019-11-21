بالحجز.. حضور ندوة منة شلبي غدًا

فوجئ عدد كبير من الصحفيين، ولأول مرة، بإعلان إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الواحدة والأربعين، وخاصة موقع "تذكرتي" الذي يأخذ أحقية حجز التذاكر، أن الندوة والمناقشة التي ستقام للفنانة منة شلبي، غدًا الجمعة، بأسبقية الحجز.



جاء ذلك عندما تواجد عدد من الصحفيين أمام شباك التذاكر؛ ليفاجئوا بما يقال، إن الندوة والمناقشة حضورها بالتذكرة التي يتم حجزها من داخل الأوبرا المصرية أو من على موقع "تذكرتي".



وقالت مصادر من داخل إدارة المهرجان، إن ذلك يأتي بسبب الزحام الشديد الذي يكون في ندوات ومناقشات النجوم، وهو نوع من التنسيق لتفادي أي مشكلات، وتفادي الزحام الذي من الممكن أن يحدث.



يذكر أن الفنانة منة شلبي تم تكريمها في حفل الافتتاح، أمس الأربعاء، وإعطاؤها جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك وسط حضور عدد كبير من النجوم.