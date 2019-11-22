"صرخات البراءة".. مليشيا الحوثي تجند الأطفال لتنفيذ أجندتها الإجرامية

تُمارس مليشيا الحوثي الإرهابي، المدعومة من قبل النظام الإيراني، أبشع صور انتهاك الأعراف والاتفاقات الدولية وقوانين حماية الطفل، وبما يخالف الشرع الإسلاميّ، فهي تجند الأطفال وتزج بهم في أتون المعارك المشتعلات الباغضة.



"الدستور" تستعرض عبر هذه السطور انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابي تجاه الأطفال، وإجبارهم على ارتكاب الأفعال الإجرامية.



تواصل ميلشيا الحوثي بأقصى الجهود المتضاعفة، عمليات تجنيد الأطفال ودمجهم في المعارك والقتالات المختلفة، عبر اختطافهم من دور الأيتام والمدارس والشوارع، والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسال أبنائهم إلى المعارك ومشاركتهم في الأفعال الإجرامية، في خطوة اعتبرها الحوثي أنها تدافع عن الأرض وتهدم من يخالف المعهود، إلا أنَّ هذه الأفعال تخالف كل القوانين الدولية الخاصة بالطفل.



تؤكد العديد من الإحصائيات مطلعة عن مصادر حكومية، أنه توجد أرقام وأعداد هائلة لأطفال تم تجنيدهم على أيدي مليشيا الحوثي الانقلابية، ومنها ظهرت إحصائية رسمية أعدتها منظمة وثاق للحقوق والحريات في اليمن، أنه تم تجنيد مليشيا الحوثي نحو 2500 طفل دون سن الـ15، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، وتوزيعهم على الجبهات المشتعلة، للمشاركة بشكل مباشر في العمليات القتالية، بالإضافة إلى نحو 9 آلاف طفل يمني في حربها على السلطة الشرعية خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب، التي أشعلتها المليشيات، وانقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.



واختلفت التقارير عن سابقها بشكل شاسع ومُفجع، وأشارت منظمات الرصد المحلية في اليمن إلى أضعاف هذه الأرقام، وتؤكد أن عدد الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي يناهز 25 ألف طفل على أقل تقدير. ووفقا للإحصائيات، قُتل أكثر من 1300 طفل يمني بنيران الحوثيين منذ الانقلاب أواخر عام 2014.



ولكثر الأعداد والعمليات القتالية المختلفة، لا سيما سقوط العديد من الضحايا؛ فإن المنظمات الدولية تعجز حتى الأن عن رصد ضحايا عملية التجنيد الحوثية للأطفال بشكل كامل، لكن في المقابل توصلت منظمات الأمم المتحدة إلى تجنيد أكثر من 2000 طفل يمني، 90% من قبل مليشيا الحوثي، فيما كانت النسبة الباقية من نصيب تنظيم القاعدة الإرهابي.



وبدورها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال - في تصريحات صحافية سابقة، إن الحوثيين جندوا ما يزيد عن 23 ألف طفل، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، والشرع الإسلامي، بالإضافة لعدم اتباعهم لقوانين حماية حقوق الطفل، موضحة أن منهم ألفان و500 طفل منذ بداية عام 2018.



وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه إذا استمرار مليشيا الحوثي بتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، واختطافهم من المدارس والضغط على الأسر وأولياء الأمور لإرسالهم إلى المعارك ودخولهم إلى عالم الحرب المفتون، تمثل جرائم حرب، ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل، مؤكدة أن الانقلابيين تسببوا في دفع أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل، جرّاء ظروف الحرب.



وأشارت الدكتورة ابتهاج الكمال، إلى أن الميليشيات الموالية لإيران حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل، حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال الثلاث أعوام الماضيين، متهمة مليشيا الحوثي بقصف وتدمير ألفين و372 مدرسة جزئيا وكليا، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية، لاستخدامها في العمليات الإجرامية.



وفي نوفمبر للعام الحالي، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن أعداد الأطفال المجندين من قبل مليشيا الحوثي تتزايد بشكل كبير، وما زالت مليشيا الحوثي تُمارس أعمالها الإجرامية مع الأطفال اليمنيين، مشيرا إلى أن الإحصائيات تُشير إلى تجنيد مليشيا الحوثي ما بين 23 – 25 ألف طفل، ليتم الزج بهم في العمليات القتالية، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل.



وفي السياق نفسه، طالبت مؤسسة ماعت، المجتمع الدولى بضرورة توفير الحماية لأطفال اليمن، خاصة في ظل تواصل مليشيا الحوثي، بلا هوادة استخدام الأطفال وتجنيدهم في النزاع المسلح القائم في اليمن، وضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه ما تقوم به مليشيا الحوثي تجاه الأطفال.