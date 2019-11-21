بروتوكول بين "القوى العاملة" و"مستثمرى العاشر"

تنظم جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعًا بحضور وزير القوى العاملة، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون لزيادة الحد الأدنى لأجور العمال بمصانع المدينة، بالإضافة إلي مناقشة وحل بعض المشكلات المتعلقة بندرة العمالة فى السوق.



قال الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لـ"الدستور"، إن لديه عددا من مصانع المنطقة تشتكي من نقص العمالة المدربة وهروب أغلب العمال إلى العمل على "توك توك" وذلك لقلة المجهود وزيادة أرباحه.



وأضاف عارف، أن الجمعية تعمل جاهدة لرفع مستوى الدخل لدى العاملين بالمصانع، وذلك تقديرًا للعامل لأنه قاطرة التنمية داخل أي مصنع أو شركة، لافتًا أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوى العاملة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه.



وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، وزير القوى العاملة بضرورة تغيير ثقافة المجتمع المصري نحو العمل بالمصانع، لأن بعض العمال يتهربون منها إلى أعمال بديلة رغم استقرارها، فضلًا عن ضرورة تعريف العمال بالحقوق والواجبات قبل التحاقهم بالعمل.



وذكر أن لجنة التوظيف بالجمعية تعمل على الربط بين المصانع والراغبين فى العمل، بجانب وجود وحدة للتعليم المزدوج، ومدرسة فنية تقوم بتدريب الطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلي عقدها أكثر من ملتقى توظيفي للشباب حديثي التخرج.