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شريف رمزى عن "القاهرة السينمائى": حفل مشرف يليق باسم وتاريخ مصر

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:27 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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نشر الفنان شريف رمزي، مجموعة صور مع زوجته ريهام أيمن من حضورهما حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وأعرب "رمزي"، عن سعادته بحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2019 قائلًا: "أنا سعيد جدًا بحضوري حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفخور بهذا الحفل المشرف الذي يليق باسم وتاريخ هذه البلد العظيمة وأشكر بشدة كل القائمين على هذا الحدث الكبير ومجهودهم الضخم".

يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي 2019، تقام في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجارى، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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