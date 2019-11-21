المتهم الرئيسي في واقعة "عصير الفرح" يسلم نفسه للأمن

أقدم المتهم الأساسي في واقعة ضحايا "عصير الفرح" بقرية كفر الباشا، التابعة للوحدة المحلية لصفط زريق، دائرة مركز ديرب نجم، على تسليم نفسه، على خلفية بلاغ من والد أحد الضحايا المتوفين يتهم فيه المتهم الأول رسميا بالتسبب في وفاة 3 من أهل القرية، وإصابة عدد آخر بحالات مرضية شديدة.



كانت الأجهزة الأمنية بمركز ديرب نجم ألقت القبض على والد المتهم الرئيسي، أمس، لتهدئة الأوضاع بالقرية، بعد أن سادت حالة من الغضب والكر والفر بين الأهالي، والتهديد بالتصعيد والتجمهر وقطع الطريق، لسرعة ضبط المتهم الهارب.



حررت أسرة شاب من محافظة الشرقية، محضرًا بوفاة نجلهم الشاب، بعد تناوله عصير غير صالح، بأحد أعراس محافظة الشرقية، واتهم والده أسرة العروس بتقديم مواد غير معروفة للضيوف، ما تسبب في حالات إصابة.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم، بوفاة "أحمد محمد عبدالرءوف العجمي" مقيم بقرية صفط زريق، بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد تعرضه لحالة مرضية مجهولة، بعد تناوله مشروب "عصير"، في أحد الأعراس بالقرية.



وفي المحضر، اتهم والد المتوفى "محمد العجمي"، خال العروس بإضافة مادة مجهولة للعصير، أدت لوفاة نجله، بعد حالة إعياء شديدة، هو وحالتين أخرتين، مع إصابة العديد من حالات بالقرية بإعياء ومرض.



ومن جانبه سلم "محمد.ال.إ" مقيم بقرية كفر الباشا، والمتهم الأساسي في الواقعة، نفسه لقسم الشرطة، وجار التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة.