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اقتصاد

الأحد.. المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:26 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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يطرح البنك المركزي المصري، الأحد المقبل، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

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