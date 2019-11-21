وزراء الصناعة الأفارقة يطلقون خارطة طريق لتعزيز التعاون الصناعي

أكد وزراء الصناعة الأفارقة المشاركون بورشة عمل" صنع في افريقيا" التى تستضيفها مصر على أهمية تنفيذ خارطة طريق واضحة لتعزيز التعاون الصناعى المشترك بين دول القارة من خلال صياغة مبادرات إقليمية لتحقيق التكامل الصناعى بين دول القارة السمراء وإيجاد آليات فعالة لزيادة القيمة المضافة الصناعية مع تصميم منصة معلوماتية تشمل خريطة للموارد الأفريقية لاستغلالها بشكل أفضل لتحقيق التكامل، فضلًا عن تنشيط وتفعيل دور المؤسسات المالية لتقديم خدمات تساهم في الإسراع من وتيرة التكامل الصناعي الأفريقي.



جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة لوزراء الصناعة المشاركين بورشة العمل التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة وشارك بها وزراء صناعة كل من مصر ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية واسواتينى وغانا وجامبيا وموزمبيق والصومال.



وأشار وزير التجارة والصناعة أن الاجتماع قد أكد على الرؤية الواضحة الواردة في أجندة أفريقيا 2063 والتي ترتكز على جعل "قارة أفريقيا متكاملة ومزدهرة، بسواعد أبنائها لتصبح قوة مؤثرة على الساحة الدولية"، وهو ما يتطلب العمل على صياغة أطر تعزز من التكامل الاقتصادي والاجتماعي للقارة الأفريقية من خلال مبادرات وبرامج تنموية مشتركة تراعي التنوع الاقتصادي للدول وتصب في صالح المواطن الإفريقي كأساس للتحول الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام.



وأعلن الوزير عن إطلاق شعار "ميا" وهو اختصارًا لمنصة "صنع فى افريقيا" والتى تم إطلاق اولى اجتماعاتها من مصر، مشيرًا إلى أن ورشة عمل صنع في افريقيا تمثل نواة لعقد مؤتمر سنوي بالقاهرة حول الصناعة في أفريقيا، لمتابعة نتائج وتوصيات ورشة العمل لتفعيل مسيرة العمل الإفريقي المستقبلي فيما يتعلق بتحقيق التكامل الصناعي الافريقى.



وأشار الوزير الى أهمية تعزيز العمل القاري فيما يتعلق بالتعاون الفني وتبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعة بهدف إيجاد منتج افريقى يرقى للمستويات العالمية، لافتًا الى أهمية الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يشكل المحور الأساسي للاقتصاد العالمى.



واكد ماريام يالواجى وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا أهمية المتابعة المستمرة لكافة توصيات ورشة عمل "صنع في أفريقيا" بهدف تعظيم الاستفادة من هذه الورشة في تعزيز التعاون الصناعي بالقارة السمراء، مشيرةً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك في مجال التكامل الصناعي تحت مظلة الاتحاد الافريقى وإتاحة توصيات ورشة العمل على الموقع الرسمي للاتحاد.



ولفتت إلى أهمية التعاون القارئ في مجال تبادل المعلومات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم منظومة التكامل الصناعي الافريقى.



وأكد يان فيديل اوتاندو وزير الاستثمار بدولة الجابون أهمية الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية المتاحة بالقارة بهدف تعزيز الصناعة الافريقية ورفع معدلات النمو، مشيرًا الى ضرورة تعزيز الإرادة الافريقية لتحقيق التكامل الاقتصادى والصناعى المشترك.



وأشار إلى أهمية إحاطة القادة الأفارقة بنتائج ورشة عمل "صنع في افريقيا" لإدراجها ضمن اجندات عملهم على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف.



وأشارت اليزيه مونيمبويه نائب رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط بدولة الكونغو الديموقراطية إلى أهمية تعزيز التعاون التكنولوجي الافريقى باعتباره أحد محاور التعاون الصناعى بالقارة السمراء، لافتةً الى أن الصناعة أصبحت أولوية قصوى للقارة الأفريقية.



ولفت الدكتور اى تى جينا وزير التخطيط الاقتصادى والتنمية بدولة إى سواتينى إلى أهمية تعزيز الميزات التنافسية للصناعات الافريقية وتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز معدلات التبادل التجارى بين كافة دول القارة، مشيرًا إلى أهمية تفعيل منظومة المتابعة لنتائج ورشة عمل "صنع في أفريقيا" بما يسهم في الارتقاء بالصناعة الافريقية



وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الأفريقي في مجالات تطوير البنية التحتية والنقل اللوجيستى وتطوير الموارد.



وأشار إبراهيم اوال وزير تطوير الأعمال بدولة غانا إلى أهمية تفعيل العمل الأفريقي المشترك لتقليل اعتماد القارة الإفريقية على المساعدات الخارجية والعمل في إطار "افريقيا دون مساعدات"



ولفت لامين جوبيه وزير التجارة والصناعة والتكامل الإقليمى بدولة جامبيا أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محور أساسي من محاور تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة فى القارة الافريقية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل العمل الأفريقي المشترك لتسهيل النفاذ إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير قروض ميسرة لها.



وقال أن جامبيا أنشأت صندوق حكومي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم بالاستعانة بخبراء من كافة دول العالم لتنمية هذا القطاع الهام.



ونوه جوليو بيوه نائب وزير الصناعة والتجارة بدولة موزمبيق الى أهمية توطين الصناعة الأفريقية وتعزيز التعاون القارئ في مجال البنية التحتية وتفعيل منظومة النقل اللوجيستى بين دول القارة، مشيرًا إلى أهمية العمل على الارتقاء بجودة المنتجات الافريقية للوفاء باحتياجات السوق القارئ والتصدير للأسواق العالمية.



ولفت الى أهمية تفعيل منظومة الشباك الواحد بدول القارة وتعزيز التعاون بين دول القارة في هذا الصدد.