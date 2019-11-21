6 قطاعات تهبط ببورصة دبى بختام تعاملات الأسبوع

انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، لدى ختام تعاملات اليوم الخميس- آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسرًا 19.58 نقطة ليغلق عند مستوى 2684.28 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات.



وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 140.4 مليون سهم محققة ما قيمته 199.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 3855 صفقة لعدد 30 سهمًا، وارتفعت 8 أسهم، وانخفضت 22 سهمًا، ولم يستقر أى سهم.



وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.24%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.09%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.40%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.60%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف عجمان بنسبة 3.37%، ثم سهم شركة أرامكس القابضة بنسبة 2.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم أرابتك القابضة بنسبة 9.86%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.33%.