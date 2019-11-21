متحف أديب نوبل يعقد أولى جلساته بتكية أبوالدهب

عقد مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ، والمشكل بقرار وزير الثقافة رقم (642) لسنة 2019، أول اجتماعاته بمقر المتحف بتكية محمد بك أبوالدهب بجوار الجامع الأزهر.



واستعرض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مجهودات وزارة الثقافة، ممثلة في القطاع لإنجاز هذا الصرح الكبير.



ناقش المجلس الإستعدادات الخاصة بالاحتفال بميلاد "أديب نوبل" خلال ديسمبر القادم، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لإقتناء نسخة من الفيلم المكسيكي (زقاق المدق) المأخوذ عن رواية بنفس الاسم، وترجمته بالتعاون مع أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات بالتعاون مع المجلس الاعلي للثقافة.



يذكر أن مجلس أمناء المتحف يضم فى عضويته مجموعة من أبرز الأسماء اللامعة فى مجال الأدب والقصة والنقد.. هم: الاديب الكبير يوسف القعيد رئيسأ، السيدة أم كلثوم، نجيب محفوظ، الروائي نعيم صبري، د. محمد أحمد بدوي، الكاتب الصحفي سيد محمود، الناقدة ماجدة موريس، د. حسين حمودة، د. شيرين أبو النجا، الكاتبة الصحفية ماجدة الجندى، د. خيرى دومة والإعلامية منى الشاذلى.



كما يضم المجلس لعضويته أعضاء بصفتهم هم الأمين العام للمجلس الاعلي للثقافة، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب.