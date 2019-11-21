الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

متحف أديب نوبل يعقد أولى جلساته بتكية أبوالدهب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:11 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
عقد مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ، والمشكل بقرار وزير الثقافة رقم (642) لسنة 2019، أول اجتماعاته بمقر المتحف بتكية محمد بك أبوالدهب بجوار الجامع الأزهر.

واستعرض رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مجهودات وزارة الثقافة، ممثلة في القطاع لإنجاز هذا الصرح الكبير.

ناقش المجلس الإستعدادات الخاصة بالاحتفال بميلاد "أديب نوبل" خلال ديسمبر القادم، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لإقتناء نسخة من الفيلم المكسيكي (زقاق المدق) المأخوذ عن رواية بنفس الاسم، وترجمته بالتعاون مع أكاديمية الفنون، بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات بالتعاون مع المجلس الاعلي للثقافة.

يذكر أن مجلس أمناء المتحف يضم فى عضويته مجموعة من أبرز الأسماء اللامعة فى مجال الأدب والقصة والنقد.. هم: الاديب الكبير يوسف القعيد رئيسأ، السيدة أم كلثوم، نجيب محفوظ، الروائي نعيم صبري، د. محمد أحمد بدوي، الكاتب الصحفي سيد محمود، الناقدة ماجدة موريس، د. حسين حمودة، د. شيرين أبو النجا، الكاتبة الصحفية ماجدة الجندى، د. خيرى دومة والإعلامية منى الشاذلى.

كما يضم المجلس لعضويته أعضاء بصفتهم هم الأمين العام للمجلس الاعلي للثقافة، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

ملابس شتوي هدية لـ"ضحية التنمر": بنحبك يا جون

منذ حوالي 4 ساعات

اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة تعلن ترتيبات الختام

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب الحجاب.. بودي جارد يطرد سما المصري من مهرجان القاهرة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل اتهام فتاة لوالدها وشقيقها بالتعدى عليها جنسيًا فى الشروق

الصور

image description

ختام فعاليات مخيم الكشافة فى جامعة كفر الشيخ

image description

"يوم من حياة السكندريين".. أول محاضرة بقصر الأميرة خديجة

image description

وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة زاهر جلال

image description

الوحدة المحلية بأسوان ترفع 140 حالة إشغال

image description

صور تكريم نجوم الفن بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41

الأكثر قراءة

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة بـ 50 جنيها خطفت منك التريند"

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

أب يذبح ابنته بمساعدة نجله ويلقيان جثتها بطريق القطامية

تفاصيل اتهام فتاة لوالدها وشقيقها بالتعدى عليها جنسيًا فى الشروق

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

سر حواجب "ميجان ماركل" المستوحاة من أقواس أودرى هيبورن

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

الرئيس نيوز

إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدا

أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعى الـ 65 لمجلس الوزراء

الدكتور طارق فهمي يكتب: مقترح انشاء "اتحاد أفريقي شعبي"

توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية

منوعات

رجل ينجو بأعجوبة من "غابة التماسيح"

ناسا تختبر في القطب الجنوبي روفرا برمائيا ستطلقه إلى المشتري

احذري.. النوم أقل من 5 ساعات خطر على عظامك

مجهول يوزع آلاف الجنيهات في شوارع بريطانيا

كشكول

بالصور.. انطلاق الفوج السادس لمبادرة "كل يوم جديد"

بالفيديو.. مواطن يتهجم على حافلة مدرسية لهذا السبب

زيارات مفاجئة لرئيس جامعة بنى سويف بكليتي "سياحة وعلاج طبيعي"

"ريناد وآلاء".. طالبتا الإعدادية يتوفقان على أقرانهم بالجامعات

إسلام سياسي

وائل غنيم يفضح تحركات أيمن نور والمقاول الأجير محمد علي

القبض على أربعة سوريين فى تركيا بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش الإرهابى

إخواني منشق: علاقة الجماعة بإيران بدأت منذ حسن البنا

"شيخ القادرية البودشيشية" يدعو مريدى الطريقة حول العالم لإحضار أبنائهم فى إجتماعات الذكر بالزوايا

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
طرق الأبواب فى قضية تزوير الكتاب« 1»
سيد عبدالقادر
براءة فتاة العياط.. إنذار للذئاب البشرية
جلال حمام
مشاهدات فى تحصيلات شركات الكهرباء
صفوت البياضي
دعوة لاكتشاف الذات
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أطفال أكاديمية "كيدز آرت" بكرمة ابن هاني

متحف أديب نوبل يعقد أولى جلساته بتكية أبوالدهب

المرأة بين التهميش والتمييز بثقافة الوادى الجديد

التنسيق الحضاري يدرج أسم عباس العقاد في "عاش هنا"

صفحتنا ع الفيس بوك