الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دفاع النواب: زيارة الجيش الثالث الميداني أكدت أن سيناء "آمنة"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:10 م
النواب
النواب
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أكد النائب أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الزيارة التي قامت بها اللجنة مساء أمس إلى الجيش الثالث الميداني خلصت إلى عدة رسائل أهمها أن سيناء باتت أمنه وان مجهودات قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحه والشرطه دحرت العناصر التكفيرية واحتوت سيناء وبدأت خطوات التنمية في أرض الفيروز.

واضاف وكيل دفاع النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن الزيارة كانت للاطمئنان على الحالة في سيناء وإرسال رسالة شكر وتقدير من نواب الشعب الى جميع جنود وضباط القوات المسلحة على المجهودات العظيمة التي قاموا بها.

وتابع النائب اشرف جمال بأن اللجنة تابعت إجراءات التأمين على جميع المنافذ من الشرق والغرب من خلال شرح قادة الجيش الثالث الميداني وكيف تحققت المعادلة بتوفير متطلبات الأمن القومي المصري كذلك راحة وسيولة حركة الانتقال بين المواطنين.

ولفت وكيل دفاع النواب بأن اللجنة التقت عواقل وشيوخ القبائل في سيناء واستمتعت إليهم وأكدوا على وحدة الدم المصري ووحدة المصير وإصرارهم على التأكيد على المشاركة مع القوات المسلحة في الواجبات نحو حماية الأمن القومي المصري والتأكيد علي النسيج الوطني المصري الواحد.

وأوضح وكيل دفاع النواب بأن لجنة الدفاع تؤكد على الدعم الكامل لمجهودات القوات المسلحة في حربها على الإرهاب وبعثنا برسالة إلى المواطن المصري عليك أن تفخر بجيش بلادك وقيادته السياسية فما تحقق من إنجازات سيذكره ويخلده التاريخ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

"فصل موظفي الإخوان" و"قتلة سائق توك توك الحوامدية" أبرز محاكمات اليوم

منذ حوالي 16 ساعة

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب الفيضانات.. وفاة أكثر من 70 شخصًا فى جنوب السودان

منذ حوالي 4 ساعات

اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة تعلن ترتيبات الختام

الصور

image description

ختام فعاليات مخيم الكشافة فى جامعة كفر الشيخ

image description

"يوم من حياة السكندريين".. أول محاضرة بقصر الأميرة خديجة

image description

وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة زاهر جلال

image description

الوحدة المحلية بأسوان ترفع 140 حالة إشغال

image description

صور تكريم نجوم الفن بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41

الأكثر قراءة

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة بـ 50 جنيها خطفت منك التريند"

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

أب يذبح ابنته بمساعدة نجله ويلقيان جثتها بطريق القطامية

تفاصيل اتهام فتاة لوالدها وشقيقها بالتعدى عليها جنسيًا فى الشروق

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

سر حواجب "ميجان ماركل" المستوحاة من أقواس أودرى هيبورن

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

الرئيس نيوز

إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدا

أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعى الـ 65 لمجلس الوزراء

الدكتور طارق فهمي يكتب: مقترح انشاء "اتحاد أفريقي شعبي"

توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية

منوعات

رجل ينجو بأعجوبة من "غابة التماسيح"

ناسا تختبر في القطب الجنوبي روفرا برمائيا ستطلقه إلى المشتري

احذري.. النوم أقل من 5 ساعات خطر على عظامك

مجهول يوزع آلاف الجنيهات في شوارع بريطانيا

كشكول

بالصور.. انطلاق الفوج السادس لمبادرة "كل يوم جديد"

بالفيديو.. مواطن يتهجم على حافلة مدرسية لهذا السبب

زيارات مفاجئة لرئيس جامعة بنى سويف بكليتي "سياحة وعلاج طبيعي"

"ريناد وآلاء".. طالبتا الإعدادية يتوفقان على أقرانهم بالجامعات

إسلام سياسي

وائل غنيم يفضح تحركات أيمن نور والمقاول الأجير محمد علي

القبض على أربعة سوريين فى تركيا بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش الإرهابى

إخواني منشق: علاقة الجماعة بإيران بدأت منذ حسن البنا

"شيخ القادرية البودشيشية" يدعو مريدى الطريقة حول العالم لإحضار أبنائهم فى إجتماعات الذكر بالزوايا

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
طرق الأبواب فى قضية تزوير الكتاب« 1»
سيد عبدالقادر
براءة فتاة العياط.. إنذار للذئاب البشرية
جلال حمام
مشاهدات فى تحصيلات شركات الكهرباء
صفوت البياضي
دعوة لاكتشاف الذات
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أطفال أكاديمية "كيدز آرت" بكرمة ابن هاني

متحف أديب نوبل يعقد أولى جلساته بتكية أبوالدهب

المرأة بين التهميش والتمييز بثقافة الوادى الجديد

التنسيق الحضاري يدرج أسم عباس العقاد في "عاش هنا"

صفحتنا ع الفيس بوك