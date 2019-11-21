دفاع النواب: زيارة الجيش الثالث الميداني أكدت أن سيناء "آمنة"

أكد النائب أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن الزيارة التي قامت بها اللجنة مساء أمس إلى الجيش الثالث الميداني خلصت إلى عدة رسائل أهمها أن سيناء باتت أمنه وان مجهودات قوات إنفاذ القانون من القوات المسلحه والشرطه دحرت العناصر التكفيرية واحتوت سيناء وبدأت خطوات التنمية في أرض الفيروز.



واضاف وكيل دفاع النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن الزيارة كانت للاطمئنان على الحالة في سيناء وإرسال رسالة شكر وتقدير من نواب الشعب الى جميع جنود وضباط القوات المسلحة على المجهودات العظيمة التي قاموا بها.



وتابع النائب اشرف جمال بأن اللجنة تابعت إجراءات التأمين على جميع المنافذ من الشرق والغرب من خلال شرح قادة الجيش الثالث الميداني وكيف تحققت المعادلة بتوفير متطلبات الأمن القومي المصري كذلك راحة وسيولة حركة الانتقال بين المواطنين.



ولفت وكيل دفاع النواب بأن اللجنة التقت عواقل وشيوخ القبائل في سيناء واستمتعت إليهم وأكدوا على وحدة الدم المصري ووحدة المصير وإصرارهم على التأكيد على المشاركة مع القوات المسلحة في الواجبات نحو حماية الأمن القومي المصري والتأكيد علي النسيج الوطني المصري الواحد.



وأوضح وكيل دفاع النواب بأن لجنة الدفاع تؤكد على الدعم الكامل لمجهودات القوات المسلحة في حربها على الإرهاب وبعثنا برسالة إلى المواطن المصري عليك أن تفخر بجيش بلادك وقيادته السياسية فما تحقق من إنجازات سيذكره ويخلده التاريخ.