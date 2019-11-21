الشناوى: أحمد حلمى يشارك منى زكى فى فيلم سينمائى قريبًا

قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الفنان أحمد حلمي يخطط لمشاركة زوجته الفنانة منى زكي فيلمًا سينمائيًا قريبًا، مضيفًا أن حلمي سيضع التوقيت المناسب للإعلان عن تفاصيله.



وأضاف "الشناوي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "mbc مصر 2"، أن أحمد حلمي سيكون مخرج الفيلم المشترك مع زوجته، ولأول مرة حلمي يشارك في تجربة الإخراج.



وتابع الناقد الفني أن أحمد حلمي عقلاني جدًا ويحسب ظهوره بشكل جيد، أما منى زكي فلا تحسب خطواتها مع التعاملات قائلًا: "إحساسها يغلب أكثر"، مؤكدًا أن ظهورهما في البدايات الفنية معًا في ثلاثة أفلام هم: "سهر الليالي، وليه خلتني أحبك، عمر 2000".