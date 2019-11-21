المصريين الأحرار: لن نشارك في تحالفات إلا بعد قانون الانتخابات

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحديث عن الدخول في تحالفات انتخابية في الوقت الراهن سابق لأوانه خاصة في ظل عدم خروج قانون الانتخابات من البرلمان.



وأكد رئيس المصريين الأحرار في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الحزب لن يشارك في اي مفاوضات أو تحالفات في الوقت الراهن وسينتظر خروج قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية إلى النور وبعدها سيقرر الدخول في أي من التحالفات من عدمه.



وقال الدكتور عصام خليل، بناء على نتائج الإعلان عن قانون الانتخابات سيتم الجلوس مع الأحزاب التي تتوافق معنا في الرؤى والتوجهات وندرس آليات التحالف وكذلك أسماء المرشحين الذين سيتم الدفع بهم في الانتخابات البرلمانية المقبل.