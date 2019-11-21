المرأة بين التهميش والتمييز بثقافة الوادى الجديد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الوادى الجديد، حيث عقد بيت ثقافة الراشدة لقاء حواريا عن الرياضة والصحة وكيف تقي نفسك من الأمراض بمدرسة الثورة.. أدار اللقاء مدير البيت، وناقشت مكتبة شرق بولاق كتاب "القراءة الأساسية للأطفال".



واحتفل قصر ثقافة الطفل بالخارجة بالمولد النبوى الشريف بفقرة أشعار دينية مختلفة لمواهب الأطفال بنادى أدب القصر، إلي جانب فقرة استعراض لفرقة الطفل للفنون الشعبية بمشاركة التنورة لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلي إنشاد دينى للطفل عبدالرحمن والشيخ محمد فرغلى.



نفذ بيت ثقافة المنيرة ورشة فنية عن الاحتفالات بأعياد الطفولة بمدرسة المنيرة الابتدائية، بينما قدم بيت ثقافة بولاق قراءة حرة للكبار، ورشة رسم حر للأطفال.



أقام قصر ثقافة موط، صالونا ثقافيا لقصر ثقافة موط بمدرسة التجارة الثانوية تضمن محاضرة بعنوان "المرأة بين التهميش والتمييز" حاضرها أحمد محمد أحمد العرينى، عن أسباب التهميش وانعكاساته في ظل أجواء التمييز ضد المرأة وهضم حقوقها حتى من ذكر اسمها في التاريخ، أعقبها أمسية شعرية لنخبة من كبار الشعراء، منهم أيمن أنور محمد، أحمد سيد دياب.



أقيمت بمكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة فنون تشكيلية رسم تكوين عن أعياد الطفولة، بينما عقد بيت ثقافة القصر لقاء ثقافيا مع طلاب مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية وتضمن مجموعة من المسابقات الثقافية التى تنمى الذكاء وتزود المعلومات لديهم.