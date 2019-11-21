هبوط طفيف لبورصة البحرين عند الإغلاق



وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.62%، بضغوط هبوط سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.05%، والبنك الأهلى المتحد بنسبة 0.57%، وبنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 7.39% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.61%.



كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.65% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.80%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.26%، مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 0.45%.

هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالية، بختام تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسرًا 3.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1505.65 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والتأمين والخدمات.وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.7 مليون سهم بقيمة 778.2 ألف دينار.