هبوط طفيف لبورصة البحرين عند الإغلاق
الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:06 م
اكرم عمرانطباعة
هبط المؤشر العام لسوق البحرين المالية، بختام تعاملات اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسرًا 3.74 نقطة ليغلق عند مستوى 1505.65 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والتأمين والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.7 مليون سهم بقيمة 778.2 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.62%، بضغوط هبوط سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.05%، والبنك الأهلى المتحد بنسبة 0.57%، وبنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 7.39% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.61%.
كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.65% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.80%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.26%، مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 0.45%.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.7 مليون سهم بقيمة 778.2 ألف دينار.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 14.62%، بضغوط هبوط سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.05%، والبنك الأهلى المتحد بنسبة 0.57%، وبنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 7.39% بضغوط هبوط سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 1.61%.
كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2.65% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.80%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.26%، مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 0.45%.