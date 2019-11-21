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محافظات

تعزيز أمنى بكفرالباشا بسبب غضب الأهالى بعد واقعة "عصير الفرح"

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
سارة الوردانى
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عززت مديرية أمن الشرقية، من تواجد قوات الشرطة والأمن المركزى، بقرية كفرالباشا، بعد أن سادت حالة من الاحتقان لوفاة الضحية الثالثة، من ضحايا "عصير الفرح" بعد تناول أهل القرية عصير مضافة عليه مواد مجهولة بأحد أفراح القرية.

حيث كثفت سيارات الشرطة وقوات الأمن المركزى من تواجدها، منعا لوقوع مشكلات بين أهالى المجنى عليهم وأهالى المتهم الهارب، خاصة بعد إطلاق الأهالى تهديدات بالتصعيد وقطع الطريق، وحالة الحزن والغضب الشديدة التي تسيطر على والد المتوفى الثالث، ويسود الهدوء حتى الآن بشوارع القرية.

كانت أسرة شاب من محافظة الشرقية، قد حررت محضرا بوفاة نجلهم الشاب، بعد تناوله عصيرًا غير صالح، بأحد أعراس محافظة الشرقية، واتهم والده أسرة العروس بتقديم مواد غير معروفة للضيوف، مما تسبب فى حالات إصابة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ديرب نجم، بوفاة "أحمد محمد عبدالرءوف العجمي"، مقيم بقرية صفط زريق، بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد تعرضه لحالة مرضية مجهولة، بعد تناوله مشروب "عصير"، فى أحد الأعراس بالقرية.

وفى المحضر، اتهم "محمد العجمي"، والد المتوفى، خال العروس، بإضافة مادة مجهولة للعصير، أدت لوفاة نجله، بعد حالة إعياء شديدة، هو وحالتان أخريان، مع إصابة العديد من أهالى القرية بحالات إعياء ومرض.

تم تحرير المحضر رقم ٦٨٨٥ لسنة ٢٠١٩، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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