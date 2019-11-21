الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى بثقافة قنا

نظمت مكتبة أبو شوشة ندوة بعنوان "الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى" ألقاها عبدالستار الغمرى الموجه بقسم التعليم المجتمعي، الذى أكد على أهمية المعرفة بالتاريخ والتزود بالدروس وحفظ التراث والتعرف على خصائص الشعوب وبناء القيم.



وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمراشدة ندوة بعنوان "العوامل النفسية والاجتماعية وأثرها على ذوى الاحتياجات الخاصة" شارك فيها الدكتور محمد كمال، الدكتور محمد رفعت، بمدرسة الشهيد إبراهيم عبد الباقى بالوقف.



عقدت مكتبة الطفل والشباب بأبو مناع بحري محاضرة بعنوان "منظومة القيم الايجابية في شارعنا المصري" ألقاها الشيخ محمد الراوي، وتحدث عن القيم الإجتماعية الايجابية التي وصة بها الدين الإسلامي والتي تعمل علي ترابط المجتمع وتحافظ علية والتي يجب التمسك بها بالمعهد الأزهري الابتدائي بأبو مناع بحري.



وأعدت مكتبة الطفل والشباب بفاو قبلى محاضرة بعنوان "أهمية المياة فى الحياة والمحافظة عليها" ألقاها فنجرى عبد الحفيظ فخرى واعظ من الأوقاف، متحدثا عن نعمة المياة كعنصر رئيسى لمقومات الحياة، وأن الإسلام أمر بالمحافظة عليها.