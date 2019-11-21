إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" غدًا

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عن إطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة 1»، غدًا الجمعة.



وقال الوزير إنه بإطلاق القمر ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة، التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.



وأضاف أن عملية إطلاق القمر المصري «طيبة 1» تأتي كذلك في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030؛ حيث يعمل هذا التدشين على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي لعام 2019، واستضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية.



وأشار إلى أن إطلاقه يُسهم في دفع عجلة التنمية، من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.



وأوضح أن إطلاق القمر المصري سيسهم كذلك في النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.



وأعرب رئيس الوزراء، وجميع أعضاء الحكومة عن سعادتهم بإطلاق القمر الصناعي المصري، مشيدين بالجهود التي بذلتها جميع الجهات المنوط بها هذا العمل الجليل، موجهين الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته وحرصه الدائم على دعم جميع الجهود التي من شأنها النهوض بالدولة في جميع القطاعات، وهو ما أثمر عن عودة مصر لتتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها.