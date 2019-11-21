الخميس 21 نوفمبر 2019 الموافق 24 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق القمر الصناعى "طيبة 1" غدًا

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 02:01 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
طباعة
أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عن إطلاق القمر الصناعي المصري «طيبة 1»، غدًا الجمعة.

وقال الوزير إنه بإطلاق القمر ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يُمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يُسهم في دعم جهود التنمية الشاملة، التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.

وأضاف أن عملية إطلاق القمر المصري «طيبة 1» تأتي كذلك في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030؛ حيث يعمل هذا التدشين على المساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري، وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي لعام 2019، واستضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية.

وأشار إلى أن إطلاقه يُسهم في دفع عجلة التنمية، من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ من أجل دعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سعيا لسد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية.

وأوضح أن إطلاق القمر المصري سيسهم كذلك في النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

وأعرب رئيس الوزراء، وجميع أعضاء الحكومة عن سعادتهم بإطلاق القمر الصناعي المصري، مشيدين بالجهود التي بذلتها جميع الجهات المنوط بها هذا العمل الجليل، موجهين الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته وحرصه الدائم على دعم جميع الجهود التي من شأنها النهوض بالدولة في جميع القطاعات، وهو ما أثمر عن عودة مصر لتتبوأ مكانتها الإقليمية والدولية التي تليق بها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطوة جديدة فى "ثورة الاتصالات".. مصر تستعد لإطلاق القمر "طيبة 1"

"يكافح الإرهاب".. 10 معلومات عن القمر المصرى "طيبة 1"

الليلة.. "مصر النهاردة" يستعرض إطلاق القمر الجديد" طيبة 1"

مصر تحتفل بإطلاق القمر الصناعى "طيبة-1" 22 نوفمبر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية

منذ حوالي 9 ساعات

بسبب الفيضانات.. وفاة أكثر من 70 شخصًا فى جنوب السودان

منذ حوالي 19 ساعة

حريق محدود في مبنى تحت الإنشاء بجامعة المنصورة

منذ حوالي 4 ساعات

اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة تعلن ترتيبات الختام

الصور

image description

ختام فعاليات مخيم الكشافة فى جامعة كفر الشيخ

image description

"يوم من حياة السكندريين".. أول محاضرة بقصر الأميرة خديجة

image description

وكيل تعليم مطروح يكرم الطالبات المتفوقات بمدرسة زاهر جلال

image description

الوحدة المحلية بأسوان ترفع 140 حالة إشغال

image description

صور تكريم نجوم الفن بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41

الأكثر قراءة

سما المصرى لـ رانيا يوسف: "طرحة بـ 50 جنيها خطفت منك التريند"

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

أب يذبح ابنته بمساعدة نجله ويلقيان جثتها بطريق القطامية

تفاصيل اتهام فتاة لوالدها وشقيقها بالتعدى عليها جنسيًا فى الشروق

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

نصائح للقضاء على اكتئاب ما قبل الولادة

سر حواجب "ميجان ماركل" المستوحاة من أقواس أودرى هيبورن

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

الرئيس نيوز

إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدا

أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعى الـ 65 لمجلس الوزراء

الدكتور طارق فهمي يكتب: مقترح انشاء "اتحاد أفريقي شعبي"

توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ التحول الرقمي وميكنة القطاعات الحكومية

منوعات

رجل ينجو بأعجوبة من "غابة التماسيح"

ناسا تختبر في القطب الجنوبي روفرا برمائيا ستطلقه إلى المشتري

احذري.. النوم أقل من 5 ساعات خطر على عظامك

مجهول يوزع آلاف الجنيهات في شوارع بريطانيا

كشكول

بالصور.. انطلاق الفوج السادس لمبادرة "كل يوم جديد"

بالفيديو.. مواطن يتهجم على حافلة مدرسية لهذا السبب

زيارات مفاجئة لرئيس جامعة بنى سويف بكليتي "سياحة وعلاج طبيعي"

"ريناد وآلاء".. طالبتا الإعدادية يتوفقان على أقرانهم بالجامعات

إسلام سياسي

وائل غنيم يفضح تحركات أيمن نور والمقاول الأجير محمد علي

القبض على أربعة سوريين فى تركيا بتهمة الإنتماء لتنظيم داعش الإرهابى

إخواني منشق: علاقة الجماعة بإيران بدأت منذ حسن البنا

"شيخ القادرية البودشيشية" يدعو مريدى الطريقة حول العالم لإحضار أبنائهم فى إجتماعات الذكر بالزوايا

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
طرق الأبواب فى قضية تزوير الكتاب« 1»
سيد عبدالقادر
براءة فتاة العياط.. إنذار للذئاب البشرية
جلال حمام
مشاهدات فى تحصيلات شركات الكهرباء
صفوت البياضي
دعوة لاكتشاف الذات
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض أطفال أكاديمية "كيدز آرت" بكرمة ابن هاني

متحف أديب نوبل يعقد أولى جلساته بتكية أبوالدهب

المرأة بين التهميش والتمييز بثقافة الوادى الجديد

التنسيق الحضاري يدرج أسم عباس العقاد في "عاش هنا"

صفحتنا ع الفيس بوك