قرار بإلغاء تعيين الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 570 لسنة 2019، بإلغاء ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2019 من تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى جمهورية بنين.



ونص القرار الجديد على تعيين أمل محمد عبدالحميد، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنين.



كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر بتاريخ 5 سبتمبر الماضي، القرار الجمهوري رقم 441 لسنة 2019، بتعيين بعض السفراء في ديوان وزارة الخارجية.​



وشمل القرار تعيين عبير محمد إسماعيل علم الدين، الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية، مندوبًا فوق العادة ووزيرًا مفوضًا بلقب سفير لدى جمهورية بنين.