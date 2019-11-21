تايلاند تستقبل البابا فرنسيس في ستاد بانكوك الوطني (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية، من استقبال البابا فرنسيس بستاد بانكوك الوطني في تايلاند.



يذكر أن البابا فرنسيس التقى البطريرك البوذي الأعلى ورئيس الوزراء التايلاندي وملك تايلاند، في مستهل زيارة رسمية، اليوم، الخميس، قبل أن يقيم قداسا لعشرات الآلاف من التايلانديين الكاثوليك.



ومن المتوقع توافد الأقلية الكاثوليكية بأعداد كبيرة لرؤية البابا خلال زيارته في أول محطة من جولة تستمر 7 أيام وتشمل زيارة لليابان.