تشييع ضحية "عصير الفرح" لمثواه الأخير بالشرقية

شيع المئات من أهالى قرية كفر الباشا، جنازة الشاب "أحمد محمد عبد الرءوف العجمي"، مقيم بقرية كفرالباشا، التابعة للوحدة المحلية لصفط زريق، بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، والذى لقى ربه بعد تعرضه لحالة مرضية مجهولة، لتناوله مشروب "عصير" عليه مادة مجهولة، في أحد الأعراس بالقرية.



وفى المحضر، اتهم "محمد العجمى"، والد المتوفى خال العروس بإضافة مادة مجهولة للعصير، أدت لوفاة نجله، بعد حالة إعياء شديدة، هو وحالتين أخيرتين، مع إصابة العديد من حالات القرية بحالات إعياء ومرض.



وقد تجمهر أهالى القرية أمام المشرحة، معلنين عن التصعيد وقطع الطريق، إذا لم يتم القبض على المتهم، مطالبين بمحاكمة عاجلة له بعد تعرض حالتين أخيرتين للوفاة وإصابة عدد من أهالى القرية إصابات بالغة.