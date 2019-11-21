آثار القصف الإسرائيلى على ضواحى دمشق (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو، لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في محيط العاصمة دمشق.



حيث أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وإسقاط معظمها.

