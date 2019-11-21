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حوادث

أب يذبح ابنته بمساعدة نجله ويلقيان جثتها بطريق القطامية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تجرد أب من كل مشاعر الأبوة، وأقدم على ذبح ابنته بالتعاون من نجله، بالقطامية وألقيا جثتها على طريق العين السخنة، ولاذا بالفرار إلى أن تم ضبطهما.

تلقى قسم القطامية بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة على طريق العين السخنة القديم أسفل مواسير خط مياه خلف مساكن محطة الجامع.

ووجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة لسيدة "مجهولة الهوية" في العقد الثاني من العمر مُسجاة على ظهرها بجانب الطريق في حالة تعفن ترتدي ملابسها كاملة وبها جرحان قطعيان بالرقبة والذقن ومكممة بقطعة من القماش، وعثر بجوارها على بعض الملابس الحريمي، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

تم وضع خطة بحث، ومن خلال النشر عن أوصاف الجثة أمكن تحديد هوية المجني عليها وتبين أنها ربة منزل، وتم تحديد والد المجنى عليها والذى يعمل خفيرا بشركة وشقيقها خفير بذات الشركة، وأنهما وراء ارتكاب الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.

وأقر والد القتيلة بأنه نظرًا لقيام المجنى عليها بالهروب من مسكن الزوجية منذ 5 أشهر وتطليق زوجها لها، وعدم علمه بمكان تواجدها، وعندما علم بمكانها توجه بصحبة نجله واصطحباها بـ "تاكسي" إلى مكان العثور عليها وقام الثانى بتكميم فمها بقطعة من القماش، ثم تعدى عليها والدها بـ"سكين" محدثين إصابتها التي أودت بحياتها ولاذا بالفرار.

وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة بمكان إخفائه بالقرب من مكان العثور على الجثة.

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