غرفة الأخشاب تستقبل وفد سوداني السبت المقبل

أعلنت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، قيام وفد من اتحاد مقاولي السودان بزيارة إلى مصر يومي 23 - 24 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أن المجلس التصديري للأثاث يقوم بتنظيم اللقاءات الثنائية وزيارات المصانع.



ودعت الغرفة أعضاءها الراغبين في لقاء الوفد السوداني وخاصة العاملين في مجال الأبواب والشبابيك والأثاث المكتبي للحضور على أن تكون الشركة مستوفاة طبقا لطلبات الشركات السودانية المتمثلة في: "كتالوج يتضمن منتجات الشركة - ملف تعريفي عن الشركة- سابقة أعمال".



وتسعى كل من مصر والسودان خلال الفترة الحالية لتوطيد العلاقات التجارية فيما بينهما، من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات (صناعية، زراعية، كهرباء، مياه، ثروة حيوانية، وعمالة فنية مدربة)، يعود نفعها على الدولتين.



وترصد "الدستور" في النقاط الآتية أهم الاتفاقيات والمصالح المشتركة بين البلدين:





1- تحتل السودان المرتبة السادسة في تصدير الأثاث المصري لها بما قيمته 9 ملايين دولار خلال الفترة من يناير الي يوليو 2019.

2- يعد ميناء " قسطل – أشكيت " البري بمثابة أهم بوابة مصرية تطل على أفريقيا حيث يسهم في إحداث نقلة كبيرة في حركة التجارة والاستثمار بين مصر من جانب والسودان والقارة الأفريقية.

3- الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان:

* اتفاقية الكوميسا.

* اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

* بروتوكول للتبادل التجاري بين البلدين (مارس 1993)، ويتضمن أهم بنوده أن تتم المعاملات التجارية بالعملات الحرة القابلة للدفع وبنظام الصفقات المتكافئة.