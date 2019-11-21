أشهر خطاط بالسينما يحكي كيف بدأ رحلته في عالم الفن (فيديو)

قال عاطف أصمعي، أشهر خطاط بالسينما المصرية، إنه تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، وأن والده هو السبب في عشقه للكتابة بالخط العربي، فقد كان يعلمه في صغره الكتابة بالخط العربي بطريقة التنقيط، حتى يتمكن من الكتابة بخط جميل.



وأضاف "أصمعي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "ten"، أنه كان يشتري الجرايد ويقلد كتابة "مانشيتات الصحف"، بخط يده، لتنمية موهبته وحبه للخط العربي، وبدأت الموهبة تنمو معه حتى تخرج مع كلية التجارة.



وأضاف أنه عقب التخرج التحق للعمل بالتليفزيون في قسم اللوحات، وشارك بغالبية أعمال التليفزيون منها: "رحلة المليون، فوازير عم فؤاد، فطوطة وبرامج الأطفال، ومسلسل هي وهو من أشهر المسلسلات التي شارك بها".