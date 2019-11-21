40% تراجع في أسعار مواد البناء بفضل توجيهات الرئيس

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجع ملحوظ في أسعار مواد البناء تتراوح ما بين 20% إلى 40%، خلال الفترة الحالية.



وأوضح الدسوقي في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن السبب وراء تراجع الأسعار هو انخفاض أسعار الطاقة بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار، وانخفاض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن تلك العوامل ساعدت في تراجع أسعار مواد البناء.



وأشار نائب رئيس غرفة مواد البناء، إلى أن نتيجة تراجع المبيعات فإن هناك زيادة في مبيعات مواد البناء تتراوح ما بين 5% إلى 6 %، حيث هذا مؤشر إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يسعى إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.