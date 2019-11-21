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سياسي

القومي للمرأة يهنئ الطالبات الفائزات بانتخابات اتحادات الطلاب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:56 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة الى الطالبات الفائزات فى انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها بما حققته الطالبات فى انتخابات الاتحادات الطلابية، مؤكدة أن الفوز بهذا العدد من المناصب تجربة فريدة وغير مسبوقة، وتعد خطوة كبيرة نحو تحقيق التمكين السياسي للفتيات فى الجامعات، وتعكس قدراتهن على النجاح واثبات ذاتهن في الانتخابات الطلابية، كما يعكس أيضًا مدى التغير فى نظرة المجتمع الجامعى تجاه خوض المرأة هذه الانتخابات، وتتيح هذه التجربة خلق كوادر مؤهلة لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية فيما بعد، متمنية النجاح والتوفيق للطالبات، وأن يزيد عددهن خلال السنوات القادمة.

يذكر أن انتخابات الاتحادات الطلابية أسفرت ولأول مرة عن اختيار طالبتين بجامعتى القاهرة وحلوان، حيث فازت دارين محمد خليل الطالبة بكلية الإعلام بمنصب رئيسة اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، فيما فازت نرمين وائل الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان بالتزكية، كما فازت الطالبة مها محمد بمنصب رئيسة اتحاد طلاب جامعة قناة السويس، وفازت الطالبة سهر سمير العتمة بمنصب رئيسة اتحاد طلاب جامعة دمياط، وفازت ايضا الطالبة زينب سيد أحمد من كلية الفنون الجميلة بمنصب رئيسة اتحاد طلاب جامعة الأقصر، والطالبة مودة منير الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فازت بمنصب رئيسة اتحاد طلاب جامعة السويس.

ومن رئاسة اتحاد الجامعة إلى رئاسة اتحاد الكليات، حيث استطاعت الطالبة ريهام طارق الحصول على منصب رئيس اتحاد الطلبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، كأول فتاة تفوز بهذا المنصب منذ افتتاح الكلية عام 1971. أما جامعة حلوان فحصدت الطالبة رضوى شاكر الفرقة الثانية كلية التربية الرياضية للبنات على منصب أمين مساعد اللجنة الفنية، كذلك حصلت الطالبة تقى عبد الفتاح الفرقة الرابعة كلية التربية الفنية على منصب أمين مساعد لجنة الجوالة، وأخيرًا حصلت الطالبة نورهان السيد الفرقة الثالثة كلية العلوم أمين اللجنة العلمية.

كذلك فازت الطالبة هاجر محمد، بمنصب رئيسة اتحاد كلية الآداب ومساعدتها مروة سيد، وداخل كلية التربية، كانت رئاسة الاتحاد كذلك من نصيب الطالبة يارا هاني رئيس اتحاد الكلية وفي الخدمة الاجتماعية تولت نورهان متولي منصب نائب رئيس الاتحاد بالكلية، أما رئاسة اتحاد الطلاب بكلية التمريض، فأخذته الطالبة ندى مصطفى.

أما كلية الاقتصاد المنزلي، فحصلت الطالبة سلمى نبيل على رئاسة الاتحاد، ومى ياسر نائب رئيس الاتحاد بالكلية، وفي كلية التربية الرياضية للبنات حصلت بسنت عادل على رئاسة الاتحاد، وداليا حسن نائب رئيس الاتحاد بالكلية، وفي كلية التربية الموسيقية كانت رئاسة الاتحاد على موعد مع نسمة محمد، وفي كلية التربية الفنية حصلت إنجي أيمن على منصب رئيس اتحاد الكلية، ومريم طارق نائب رئيس الاتحاد بالكلية، وأخيرًا في كلية الفنون الجميلة، حصلت سلمى مصطفى على منصب نائب رئيس الاتحاد بالكلية.

وفي جامعة عين شمس، فازت الطالبة نوران إبراهيم عبدالفتاح بمنصب نائب رئيس الاتحاد والطالبة منة الله محمد بمنصب أمين اللجنة العلمية، بينما تولت الطالبة شذى عاطف كمال منصب الأمين المساعد، وخلال انتخابات لجنة الجوالة والخدمة العامة فازت الطالبة هبة طارق حزين، والطالبة أمنية طلعت أمينا مساعدا.

أما في لجنة الأسر والاتحادات الطلابية فازت الطالبة أثار منتصر محمد، وتولت الطالبة ندى حجازي منصب الأمين المساعد، وفي اللجنة الثقافية فازت الطالبة نرمين أيمن عبدالغني بمنصب أمين اللجنة، وفازت الطالب نورهان صفوت يوسف بمنصب الأمين المساعد، واللجنة الرياضية فازت الطالبة ريم أحمد أحمد بمنصب الأمين، والطالبة نوران إبراهيم بمنصب الأمين المساعد.

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