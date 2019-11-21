الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإجابة على أسئلة الوكالة الذرية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مطالبة إيران بالإجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلا تأخير.



جاء ذلك بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين الماضي، يشير إلى أن إيران‭ ‬انتهكت بندا آخر للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، بتخزينها أكثر من 130 طنا من الماء الثقيل، ويستخدم في نوع من المفاعلات التي تطورها إيران.



وأضافت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء: "أبلغت إيران الوكالة يوم 16 نوفمبر 2019، أن مخزونها من الماء الثقيل تجاوز 130 طنا".



و"تحققت الوكالة يوم 17 نوفمبر 2019، من أن منشأة إنتاج الماء الثقيل في حالة تشغيل وأن مخزون إيران من الماء الثقيل بلغ131.5 طن متري".