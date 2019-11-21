لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تزور حقل ظهر للغاز الطبيعي

علم "الدستور" من مصادر برلمانية عن قيام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي بزيارة حقل ظهر للغاز.



وأضافت المصادر بأن الوفد يسافر إلى مدينة بورسعيد ومن هناك سيكون الانطلاق إلى الحقل عبر طائرة تابعة لوزارة البترول، مشيرة إلى أن الزيارة تمت الموافقة عليها بالفعل وتم التصديق عليها من كافة الجهات المعنية وباقي فقط تحديد الموعد وفي الأغلب سيكون الأسبوع القادم.



ومن جهة أخرى أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قيام ممثلين من 9 شركات للنفط والغاز في سنغافورة بزيارة القاهرة لاستكشاف فرص التعاون والتعرف على حركة الأعمال وعقد اجتماعات مع العديد من الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز فى مصر دليل على نجاح مصر فى جذب الشركات العالمية للاستثمار فى قطاع البترول، خاصة أن سنغافورة تعد خامس أكبر مركز لتكرير النفط فى العالم وهى مركز رئيسى لتجارة النفط وهناك العديد من الشركات المتخصصة فى هذا المجال.



وأعرب السويدى، عن ثقته فى أن مصر ستكون واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال جذب الاستثمارات العالمية الكبرى لإقامة المشروعات داخل قطاع البترول والغاز خاصة بعد نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه نحو التصدير، إضافة إلى عقد سلسلة كبيرة من الاتفاقيات العالمية الكبرى للبحث والتنقيب عن البترول داخل مصر.



وقال النائب طلعت السويدى إن النجاحات الكبيرة التي حققها قطاع البترول يرجع الفضل فيها إلى الدعم والمساندة الكبيرة التي حظي بها هذا القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا نجاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والقيادات ورؤساء الشركات والهيئات التابعة لقطاع البترول، مؤكدا أن هذا القطاع يتملك كفاءات خاصة من الشباب الواعد والقادر على النهوض بقطاع البترول والوصول به إلى المستوى العالمى.