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تقارير ومتابعات

رئيس جامعة أسيوط عن عملية ذرع اليد: وحدة الجراحات الميكروسكوبية منذ 23 عاما

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:47 م
جريدة الدستور
ريم محمود
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"أكبر وأقدم وحدة فى مصر بس الصحافة والسوشيال ميديا لسه واخدة بالها".. بهذا التصريح بدأ الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حديثه عن الفريق الطبي الذي انقذ شاب، بزرع يد له خلال جراحة دقيقة أستمرت 5 ساعات.

يقول طارق الجمال للدستور: هذه العمليات ليست جديدة وتحدث منذ 23 عامًا، مشيرُا إلى أن حالة الشاب هى رقم 300، مستطردا:" بينما الصحافة والإعلام والسوشيال يشيدون بنا.. فهذا عمل روتينى ومعتاد لنا لكن محدش كان بياخد باله ونحن أكبر وأقدم وحدة فى زرع اليد بمصر".

وأكد أن وحدة زرع اليد فى مستشفي أسيوط الجامعى توجد منذ عام 96، يأتى إليها مرضي من المحافظات المجاورة.

وكان قد أعلن رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، ورئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، عن نجاح عجراحية نادرة بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

حيث نجح أطباء المستشفى في إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ شاب تعرض لحادث سيارة نجم عنه بتر كامل ليده اليسرى، بعد أن استقبلت وحدة الإصابات شابا، عمره 23 عاما، أصيب ببتر كامل في يده اليسرى، نتيجة لحادث سيارة، وتم إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ يده، استغرقت العملية خمس ساعات متواصلة من الحادية عشر مساء وحتى الرابعة فجرا، حرص خلالها الأطباء على تحقيق أقصى درجات النجاح لعملية زرع اليد وإعادة توصيلها مع الحفاظ على القدرة الحركية لها.


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