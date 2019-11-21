قائد الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية مظلة جامعة للجميع

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الأزمة الراهنة التي يشهدها لبنان (المظاهرات والاحتجاجات الشعبية) أثبتت خلالها المؤسسة العسكرية أنها المظلة الجامعة لكل أبناء لبنان مهما اختلفت توجهاتهم أو وجهات نظرهم.



وقال قائد الجيش اللبناني - في كلمة له اليوم الخميس، إلى ضباط وعناصر المؤسسة العسكرية بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاستقلال البلاد - إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، فرضت على القوات المسلحة نهجا جديدا من التعامل مع واقع لم ترغب فيه من قبل، مشددا على أن الجيش قام بواجبه بكل شرف وتضحية ووفاء.



وأضاف: "مهمتكم العسكرية هي مواجهة إسرائيل التي تمعن بخروقاتها اليومية لسيادتنا، مظهرة أطماعها في أرضنا ومياهنا، والإرهاب الذي الذي يتحين الفرص لضرب السلم الأهلي وإحداث الفتن، مع الحرص على الالتزام الكامل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ومندرجاته، والتعاون والتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".



وتابع عون: "وعيكم في التعامل مع هذه الأزمة الراهنة بكل مسئولية واحتراف، فوّت الفرصة على كل من يريد الاصطياد في المياه العكرة. وانضباطكم أثبت مدى حرصكم على السلم الأهلي والمحافظة على حقوق كل المواطنين".



واختتم قائد الجيش كلمته قائلا: "ونحن على أبواب الاحتفال بمئوية لبنان، والتي تتزامن مع اليوبيل الماسي لعيد الجيش، تزداد مسئوليتنا، بل تتضاعف، في ظل تحديات كثيرة نعيشها سواء في محيطنا الجغرافي أو في مجتمعنا الداخلي، الأمر الذي يتطلب منا مزيدا من اليقظة والحكمة لمواجهة هذه التحديات، وأدعوكم لتبقوا أوفياء لقسمكم، مدركين لحجم الأخطار التي لن تنتهي بانتهاء هذه الأزمة، فقد تواجهون عقبات أخرى مستقبلا. حافظوا على الأمانة التي تشرفتم بالدفاع عنها، وهي الوطن. ابتعدوا عن الشائعات ولا تسمحوا للتجاذبات السياسية أن تُثنيكُم عن أداء مهامكم أو أن تؤثر في معنوياتكم".