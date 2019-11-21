نائب يبحث مع "الأبنية التعليمية" حالة مدرسة خالد بن الوليد

التقى النائب أحمد علي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة المرج، المهندسة سهام جمال، مدير الأبنية التعليمية بالقاهرة بشأن أزمة التصدعات الإنشائية بمبنى مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالمرج، بمحافظة القاهرة بمقر هيئة الأبنية التعليمية بحضور مهندسي الأبنية من إدارة الصيانة والترميمات، وذلك بعد تلقيه عددا من شكاوى المواطنين.



خلال اللقاء أكدت المهندسة سهام جمال أن المبني بحالة إنشائية جيدة ولا توجد خطورة على حياة الطلاب.



وأوضحت، أن تلك التصدعات ما هي إلا فواصل إنشائية بين المبنيين ١،٢ مع التأكيد على ضرورة ترميم تلك الفواصل.



وقالت: "لا توجد خطورة على حياة الطلاب وفق ما ورد فى تقرير هندسي مفصل بهذا الشأن".