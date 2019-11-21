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مصر

"الخياط" يكشف عن تفاصيل مخطط مشروعات الطاقة الشمسية الجديدة بالصعيد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:39 م
الدكتور محمد الخياط
الدكتور محمد الخياط
عمرو خان
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كشف الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن خريطة مشروعات الهيئة المخططة حديثا وجار الإعلان عنها على مستوى الجمهورية في مجال الطاقة الشمسية، والتي سيتم تنفيذها في مناطق عدة بصعيد مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من المقرر أن يتم طرح مشروعات جديدة، بالإضافة إلي المشروعات التي تم تنفيذها، والتي ما زالت تحت التنفيذ في كل من منطقة غرب النيل وكوم أمبو، مع اختلاف الأنظمة التي تعمل بها المشروعات الجديدة عن أنظمة المشروعات السابقة والقائمة فعليًا.

وأكد "الخياط" أن المشروعات التي تتضمنها خطة الهيئة تتمثل في إقامة مشروع للمركزات الشمسية في منطقة غرب النيل بقدرة 100 ميجاوات، ومشروع للخلايا الشمسية في منطقة كوم أمبو بقدرة 200 ميجاوات، ومشروعا للخلايا الشمسية في منطقة غرب النيل بقدرة 200 ميجاوات.

وأوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة فيما يخص طاقة الرياح تتمركز في منطقة جبل الزيت، وتضم مجمع طاقة الرياح بقدرة إجمالية 580 ميجاوات، ويصل عدد التوربينات إلي 290 توربينة.

كما أوضح أن مشروعات الطاقة الشمسية تنقسم إلى مشروعات منفذة بإجمالي قدرات 300 ميجاوات، في كل من: محطة الكريمات المركزات الشمسية بقدرة 140 ميجاوات، ومحطة الخلايا الشمسية في بنبان بنظام تعريفة التغذية بقدرة 50 ميجاوات، ومشروعات خلايا شمسية بنظام صافي القياس بقدرة 60 ميجاوات، ومشروعات الخلايا الشمسية فوق أسطح المنازل بقدرة 30 ميجاوات، ومشروعات الخلايا الشمسية اللامركزية بقدرة 32 ميجاوات.

وأوضح أنه بخصوص المشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ، فهناك مشروعات بإجمالي قدرات 2000 ميجاوات ممثلة في مشروعات الخلايا الشمسية بنظام تعريفة التغذية في بنبان بإجمالي قدرات 1415 ميجاوات، ومشروعات الخلايا الشمسية للقطاع الخاص بقدرة 600 ميجاوات.
ومشروعات الخلايا الشمسية بمنطقة كوم أمبو بالتعاون مع AFD بإجمالي قدرات 26 ميجاوات.

ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة إلى قائمة المشروعات التي ما زالت تحت الدراسة بإجمالى قدرات تصل إلى 770 ميجاوات، ومنها مشروعات الخلايا الشمسية في منطقة غرب النيل بنظام المزايدات والمناقصات، ومشروعات الخلايا الشمسية في الغردقة بالتعاون مع منظمة الجايكا JICA بإجمالي قدرات 20 ميجاوات، ومشروعات الخلايا الشمسية في كوم أمبو بالتعاون مع الصندوق الدولي للإنماء بقدرة 50 ميجاوات، ومشروعات الخلايا الشمسية بمنطقة الزعفرانة بالتعاون مع الصندوق الدولي للإنماء بإجمالي قدرات 50 ميجاوات، ومشروعات الخلايا الشمسية بمنطقة الزعفرانة بالتعاوان مع kfw بإجمالي قدرات 50 ميجاوات.

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