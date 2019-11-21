"الأرصاد" تحذر: كتلة هوائية أوروبية باردة تضرب البلاد

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يتميز بالتقلبات الجوية الحادة، ولذا يفضل توخي الحذر أثناء ساعات الصباح الباكر والمساء لكون درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، مما يتطلب ارتداء جاكيت خفيف.



وأضاف "صابر"، خلال تصريحات خاصة مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا تؤثر على البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع ليكون الطقس باردًا صباحًا شديد البرودة ليلًا، فيما تتأثر البلاد بالسحب المنخفضة والشبورة الكثيفة على الطرق، مما يتطلب اتباع الإرشادات المرورية خلال القيادة على الطرق، خاصة القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.



كما أوضح أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف، والأحمر تصل إلى مترين ونصف، ولكن ما زال يمكن ممارسة الأنشطة البحرية.