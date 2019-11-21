فى عيد ميلاد "فيروز".. صور نادرة لمراحل حياة "جارة القمر"

تحتفل فيروز "جارة القمر" اليوم، بعيد ميلادها الـ84، أمتعتنا على مدارها بغنائها وصوتها العذب، وانتقاء الكلمات التي تمس القلب دون استئذان، فاختارت موضوعات لا تقتصر على قصص الحب فقط، بل غنت فيروز للحب والحياة البسيطة والوطن والورد، والذكريات المنسية، والأجواء القارسة البرودة، باختصار غنت لكل شيء، بحيث يصعب وجود مناسبة ليس لفيروز وجود فيها، فهي الحاضرة فى كل الأوقات والتفاصيل.

كما قدمت القصائد والأناشيد القديمة وذات الكلمات المعقدة بأسلوب مميز جعلها قريبة من العامة.













وتزامنًا مع ذكرى ميلادها، نقدم جولة حول أجمل صورها الفريدة التي شكلت محطات هامة في حياة "جارة القمر".





وتعد نقطة التحول في حياتها لقاؤها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني، الذين ألفا ولحنا الكثير من أغانيها، تزوجت من عاصي الرحباني وسافرت معه ومع منصور في جولات وحفلات غنائية حول العالم زادت من تألقها وشهرتها.وأبدعت في الموشحات الأندلسية والمواويل والعتابات، فهي تعتبر أسيرة للقلوب، مستحقة بجدارة لقب "السفيرة إلى النجوم".