تقرير "ماعت" عن "ممالك النار": يروي تاريخ جرائم العثمانيين

أعدت مؤسسة "ماعت جروب"، تقريرًا جديدًا بالفيديو يكشف تفاصيل عن مسلسل "ممالك النار"، الذى أثار غضب تركيا، وأردوغان ونظامه، والذي يعد أكبر إنتاج عربي، يكشف عن جرائم الاحتلال العثماني في مصر.



وأوضح التقرير أن الأتراك اتهموا المسلسل بتشويه إمبراطوريتهم البائدة، والذى يروى التاريخ الحقيقي للدولة العثمانية، ويكشف جرائمها في المنطقة العربية، ويكشف أن وجودها كان احتلالا وليس فتحا كما تدعى تركيا، ورصد التقرير معلومات جديدة وشهادات تكشف جرائم الدولة العثمانية في المنطقة، وما احتواه المسلسل من معلومات وتفاصيل تكشف عن تاريخ هذه الدولة التى يقودها نظام "أردوغان" وجرائمه المستمرة فى المنطقة.