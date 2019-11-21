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اقتصاد

كيف استفادت البنوك من الاستثمار في التكنولوجيا المالية؟

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 12:31 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تعهد البنك المركزي المصري بتخصيص مبلغ 1 مليار جنيه مصري لتمويل صندوق دعم الابتكارات بمشاركة المؤسسات الكبرى التي تركز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية.

وتم إنشاء آلية صندوق التمويل بمشاركة المؤسسات الكبرى التي تركز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف إطلاق آليه استثمار مستقلة تشجع على الاستثمار في صناديق التمويل التي تركز على الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية بوجه خاص، والاستفادة من خبرة وقوة المؤسسات التمويلية المشاركة مع البنك المركزي في خلق منصة تمويل قوية ومستقلة، قادرة على توجيه خبراتها واستثماراتها لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية.

وفي هذا السياق أطلق البنك الأهلي المصري المرحلة الثانية من الإنترنت البنكي، والتي تضيف العديد من الخدمات المصرفية مثل امكانية ربط وكسر وتعديل الودائع لأجل وإصدار الشهادات مع إمكانية فتح حسابات فرعية للعملاء القائمين، وهي الخدمات التي تعد امتدادا للمرحلة الاولى التي سبق للبنك اطلاقها وتتضمن إمكانية الاستعلام عن أرصدة الحسابات وبطاقات الائتمان مع إتاحة إجراء التحويلات بين حسابات العميل المختلفة والتحويل لحسابات الأخرين سعيا لاجتذاب شريحة كبيرة من العملاء المرتقبين والتي ساهمت في الحفاظ على العملاء الحاليين وخاصة الشباب الذين يفضلون التكنولوجيا الحديثة.

فيما يتوسع بنك القاهرة في المنتجات الرقمية ووإضافة منافذ جديدة للسحب والايداع كما حصل البنك على رخصة القبول الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول من خلال رقم رمز الاستجابة السريع qr كود بما يقدم حلول سريعة وآمنة للتجار والشركات عبر الهاتف المحمول، كما يوفر البنك منتج محفة "قاهرة كاش" للقبول الإلكتروني للاستفادة من العروض والخدمات التي يقدمها بنك القاهرة.

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