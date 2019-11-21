ارتفاع عدد ساعات البث المرئي لـ"التلفزيون" إلى 170.3 ألف

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون ( القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية ) بلغ 170.3 ألف ساعة عام 20182019 مقابل 169.3 ألف ساعة عام 20172018 بنسبة زيادة 0.6 %.



وأوضح الإحصاء - في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام - أن المجـال الاجتماعي استحوذ على النصيب الأكبر في عدد ساعات الإرسال عام 20182019 ليبلغ 39 ألفا و903 ساعات بنسبة 23.4 % من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 109 ساعات يوميًا، يليه الـمجال الترفيهي 23 ألفا و960 ساعة بنسبة 14 % بمتوسط 65.4 ساعة يوميًا، ثم المجال الثقافي 22 ألفا و697 ساعة بنسبة 13.3% بمتوسط 62.1 ساعة يوميًا.



وأشار إلى أن المتوسط اليومي لـساعات الـبـث المرئي بالقنوات الرئيسية والإقليمية (الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طيبة) بلغ 152 ساعة يـوميـا عام 20182019.



وكشف أن إجـمالي عـدد ساعـات بـث قـطـاع التليفزيون (القناة الأولى – القناة الثانية – الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت) بلغ 35.8 ألف ساعة عام 20182019 مقابل 34.7 ألف ساعة عام 20172018 بزيادة 3.2 % حيث تمت إضافة قناة "تايم سبورت" والتي بدأ بثها في 25 مايو 2019.



ونوه البيان، إلى تراجع عدد ساعات البث المرئي لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد – طيبة) لتصل إلى 38 ألفا و180 ساعة عام 20182019 مقابل 38 ألفا و247 ساعة عام 20172018 بنسبة انخفاض 0.2 %، لافتا إلى أن عدد ساعات البث المرئي لقناة القاهرة بلغ 6810 ساعات عام 20182019 مقابل 6784 ساعة عام 20172018 بنسبة زيادة 0.4 %.



وأضاف أن عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار - راديو مصر) بلغ 26 ألفا و280 ساعة عام 20182019، وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8760 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.