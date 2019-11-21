الحاجة فتحية تحول منزلها لمسجد بكفر الحمراوى (فيديو)

وبدأ أهل القرية فى الدعاء لها عبر تعليقاتهم على الفيديو المنشور قائلين:" من بنى مسجدا لله بنى الله له قصرا فى الجنه انت ربحتى يا أمى لا تبكى".. بينما قال لها آخرون:"إحنا أولادك".





"لم يرزقنى الله بأولاد".. هكذا قالت فتحية محمد، من كفر الحمراوي بكفر الشيخ، التى حولت منزلها إلى مسجد، ونشر أهالى القرية فيديو لها على مواقع السوشيال ميديا.وقالت الحاجة فتحية خلال الفيديو إنها أوشكت على الانتهاء من المسجد لكنها فقط تحتاج بعض المفروشات والتشطيبات النهائية حتى تتمكن من تشغيله، مضيفة أن الفكرة وردت على خاطرها لأنها لا تملك أولادا ولم يزرقها الله بالانجاب.