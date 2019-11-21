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مصر

العربية للتصنيع تدعم الحكومة في التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:40 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدفع عجلة التنمية بمصر، مشددا على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا والتحول الرقمي وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية.

جاء ذلك في تصريح خاص بمناسبة توقيع المهندس محمد أحمد مرسي مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وحسين طلعت الطباخ رئيس مجلس إدارة شركة سيتي للتكنولوجيا والاتصالات بروتوكول للتعاون في مجالات التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي هذا البروتوكول، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في الخطوات التنفيذية للتحول الرقمي والميكنة وتوفير الخدمات الإلكترونية الذكية وتسهيل إجراءات عمل المستثمرين وفقا لمعايير الجودة العالمية.

في هذا الصدد، أوضح مدير عام الهيئة أنه تم الإتفاق على التعاون وتبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية لتنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني والأرشفة والتوثيق الإلكتروني، ،لافتا أننا نستهدف بذلك تحقيق الشفافية وسهولة تداول المعلومات وتحسين دورة العمل الإداري.

وأضاف أن عمليات تطوير خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي تشمل كافة الوزارات والهيئات والمنشآت التعليمية والجامعات.

وأشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع إلي جانب آخر للبروتوكول يتضمن الإتفاق على التعاون لتسويق وتوزيع المنتجات المدنية للهيئة بإستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة بما يحسن من قدرتها التنافسية وأفضليتها في السوق على المنتجات الأخرى بأسعار مناسبة وجودة عالية لا تقل عن مثيلاتها الأجنبية.

وأشاد حسين طلعت الطباخ، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي معدلات للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية، معربا عن تطلع شركة "سيتي" للتوسع فى مجالات التعاون والشراكة مع الهيئة بما يخدم مشروعات الدولة للتنمية وتلبية احتياجات السوق المحلي والإفريقي.

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