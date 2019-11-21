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سياسي

دفاع النواب يشيد بالاستعداد القتالى لجنود الجيش الثالث الميدانى

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
الدستور
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استقبلت قيادة الجيش الثالث الميدانى وفدا برلمانيا ضم ثلاثين عضوًا من لجنة الدفاع والأمن القومى وأعضاء مجلس النواب، ضمن مخطط الزيارات الدورية التي تقوم بها اللجنة لوحدات القوات المسلحة.

وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهما بأعضاء اللجنة مؤكدًا أن رجال الجيش الثالث الميدانى يمارسون مهامهم بكل تفانٍ وإخلاص للدفاع عن أمن الوطن والمشاركة فى دعم المشروعات التنموية التى تنفذها الدولة بجنوب ووسط سيناء.

وأعرب اللواء أركان حرب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن فخر نواب الشعب المصري بالأداء المشرف لقوات الجيش الثالث الميدانى فى محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره كما أشاد بمستوى التدريب الراقى والكفاءة القتالية التى يتمتع بها مقاتلو الجيش الثالث الميدانى مشيدًا بدور رجال القوات المسلحة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تسهم فى تخفيف العبء عن كاهل أبناء سيناء وخلق تجمعات تنموية جديدة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأبدى نواب لجنة الدفاع والأمن القومى سعادتهم بما وصل إليه مقاتلو الجيش الثالث من جاهزية واستعداد قتالى دائم وقدرة على تنفيذ كل المهام الموكلة إليهم، مؤكدين أن مصر ستظل وطنا آمنًا مستقرًا فى ظل وقوف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة الباسلة، كما أكد النواب على الدور الوطنى المشرف لأهالى سيناء وتعاونهم مع القوات المسلحة فى تنفيذ خطط التنمية ومكافحة الإرهاب باعتبارهم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى.

كما قام الوفد بجولة تفقدية لإحدى نقاط التفتيش بنفق الشهيد أحمد حمدى وأحد الكمائن بوسط سيناء ومزار عيون موسى.

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