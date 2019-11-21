دبلوماسى سابق: حصاد رئاسة السيسى الاتحاد الإفريقى سيكون مليئًا بالإنجازات

قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن هناك علاقات قوية تربط بين القارة الإفريقية وألمانيا على جميع المستويات، مشيرًا إلى أن تمثيل مصر في المحافل الدولية على امتداد فترة رئاستها الاتحاد الإفريقي 2019- كان مشرفًا للغاية وبه رسائل واضحة وتكرار لموضوعات ذات أولوية لتنمية القارة السمراء.



وأضاف "الحفني"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حصاد الرئاسة المصرية الاتحاد عند رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي تقريره في القمة الإفريقية المقبلة في شهر فبراير، سيكون مليئًا بالإنجازات والتطورات التي شهدتها إفريقيا على خلفية تحركات مصر.



وتابع أن العلاقات المصرية الألمانية، خلال الفترة الحالية، في تطور كبير للغاية ويوجد تعاون في مجالات مختلفة، خاصة الطاقة، حيث تمكنت مصر من زيادة الطاقة الكهربائية بمساعدة ألمانيا، وهي رسالة تعكس ما يمكن أن يعود على دول إفريقيا، بالتعاون مع ألمانيا.