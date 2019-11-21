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تداول 34 سفينة حاويات بموانئ بورسعيد

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:19 ص
جريدة الدستور
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ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي السفن المتداولة اليوم الخميس، بلغت 34 سفينة.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات، وغادرته 6 سفن حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 5 سفن.

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، وغادرته 5 سفن حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ويجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.

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