اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة تعلن ترتيبات الختام

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة، نداءً لجماهير الكرة المصرية التي ستزحف لحضور المباراة النهائية بين منتخبي مصر وكوت ديفوار، وقالت اللجنة:



"نرجو من جماهير الكرة المصرية مواصلة مؤازرتها لمنتخب بلادها الأوليمبي من أجل الفوز بالبطولة في لقائها النهائي يوم الجمعة المقبل أمام منتخب كوت ديفوار، ونؤكد على ثقتنا في قدرة وإمكانات لاعبي مصر وجهازهم الفني في استكمال انجازهم وإسعاد الشعب المصري".



وواصلت: "تأمل من جماهير الكرة الزاحفة نحو ستاد القاهرة الالتزام التام بكافة الضوابط المنظمة التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها السماح فقط بدخول حاملي تذاكر المباراة وبطاقة المشجع FAN ID تفاديا للوقوع في حظر مخالفة التعليمات التي تضع صاحبها تحت طائلة القانون".



وأعلنت اللجنة المنظمة أنها اتخذت كافة الاستعدادات لأن يكون ختام البطولة عيدا كرويا احتفالا بنجاح تنظيم البطولة.



وقد تقرر في هذا الإطار فتح أبواب استاد القاهرة الذي سيشهد اليوم الختامي يوم الجمعة 22 نوفمبر الحالي اعتبارا من الواحدة ظهرا، على أن يغلق أبوابه في السادسة مساء استعدادا لانطلاق الحفل الختامي للبطولة في السادسة والنصف مساء قبل المباراة النهائية المحدد لها الثامنة مساء، فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الرابعة عصرا.