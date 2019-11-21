صاحب مصنع يهدى الإفريقى "ضحية التنمر" ملابس شتوى: "كلنا بنحبك"

فى لفته إنسانية، قرر محمد كابو صاحب مصنع ملابس أن يهدى الطفل "جون" ضحية العنصرية والتنمر الذي انتشرت قصته على السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، ملابس شتوية.



وقال كابو لـ"الدستور" إنه تواصل مع عائلة الطفل، وعرض عليها أن يهدى له ملابس شتوى من مصنعه ليؤكد أننا واحد، مشيرًا إلى أنه اتفق مع الأسرة بأن يسلمهم الهدية فى أقرب وقت ممكن، وأضاف صاحب المصنع: "عملت كده لأننى أكره العنصرية وأكره المتنمرين.. ومش جون لوحده إللى بيحصله كده.. عندنا ناس كثير يتعرضون للتنمر ولا أحد يعلم عنهم شيئًا.. وأقول لجون: كلنا بنحبك"، كما أشاد بموقف الدولة تجاه الواقعة قائلا: "لما كلنا نتحرك عشان المواقف دي متتكررش أكيد هيخلى أى حد قبل ما يتنمر على الجنسيات الأخرى يفكر ألف مرة".



جدير بالذكر أن حون منوت طفل إفريقى تعرض للتنمر من شباب مصريين، وأحدثت هذه الواقعة ضجة على مواقع السوشيال ميديا، عمره 16 عاما من مواليد عام 2004، بالصف الرابع الابتدائى بمدرسة "شارلس لوانقا" بالعباسية التابعة للكنيسة الكاثوليكية، أكد لـ"الدستور" فى تصريحات صحفية من قبل أنه من مواليد مصر وتربى فى عزبة مكاوى بحدائق القبة، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتنمرين وقال حينها: "مصر رجعتلى حقى".

