جامعة عين شمس: توزيع ملابس جديدة على الطلاب من أفضل الماركات مجانًًا

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة دعيت لمبادرة كريمة من صندوق "تحيا مصر"، موضحًا أن الصندوق عرض توزيع ملابس جديدة على حوالي 10 آلاف طالب وطالبة.



وأضاف الدكتور المتيني، في حواره ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الطلاب المستفيدين منهم 60% من الإناث، و40% من الذكور، لافتًا إلى أنه تم توزيع 35 ألف قطعة ملابس جديدة بالمجان بمعرض "دكان الفرحة" من أفضل وأحدث ملابس الماركات بجامعة عين شمس.



وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن لكل طالب أكثر من قطعة ملابس يختارها بنفسه، مضيفًا أن للجامعة دورًا أساسيًا في التعليم والبحث العلمى، ولكن مشاركة الطلاب فرحتهم واحتياجاتهم اليومية وتوفير البيئة المناسبة لهم من الرياضة والألفة والتعاون دور ضروري مطلوب أيضًا، موضحًا أن "دكان الفرحة" أسهم بجزء كبير في ذلك.